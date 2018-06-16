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楊俊瀚一日兩破全國紀錄 日本大學田徑賽摘金

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楊俊瀚一日兩破全國紀錄 日本大學田徑賽摘金

發稿時間：2018/06/16 18:21

最新更新：2018/06/16 18:32

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「台灣最速男」楊俊瀚16日先在2018日本大學田徑公開賽男子100公尺資格賽以10秒18打破自己所保持的全國紀錄，接著又在決賽跑出10秒11，一日兩破全國，順利摘金。（中華民國田徑協會提供）中央社記者李晉緯傳真　107年6月16日「台灣最速男」楊俊瀚16日先在2018日本大學田徑公開賽男子100公尺資格賽以10秒18打破自己所保持的全國紀錄，接著又在決賽跑出10秒11，一日兩破全國，順利摘金。（中華民國田徑協會提供）中央社記者李晉緯傳真　107年6月16日

（中央社記者李晉緯台北16日電）「台灣最速男」楊俊瀚今天在日本大學田徑公開賽男子100公尺資格賽，以10秒18打破自己所保持的10秒20全國紀錄，接著又在決賽跑出10秒11成績，一日兩破全國，也順利摘金。

楊俊瀚去年在台北世界大學運動會男子100公尺賽事跑出10秒20成績，成為新的全國紀錄保持人，並為台灣摘下首面世大運100公尺金牌，今年5月的台灣國際田徑公開賽男子100公尺賽事，他再度跑出10秒20，以平全國紀錄的成績摘金。

這次參加日本大學田徑公開賽男子100公尺賽事，他先在資格賽10秒18刷新全國紀錄，接著在決賽飆出10秒11的驚人成績摘下金牌，同場較勁的隊友魏溢慶也以個人最佳紀錄的成績獲得銀牌。

楊俊瀚在今年的台灣國際田徑公開賽男子100公尺賽事一度飆出10秒12的成績，但因風速每秒順風達2.6公尺，超過規定的2公尺上限，讓他當時與全國新紀錄擦身而過，但這次他在風速每秒順風達0.1公尺的情況下，仍舊創下佳績。

在楊俊瀚創下佳績後，中華民國田徑協會理事長葉政彥宣布頒發新台幣10萬元給選手、5萬元給教練陶武訓以資獎勵。（編輯：管中維）1070616

影片來源：aoshin Youtube頻道
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