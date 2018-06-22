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總統：中國打壓力道增加 台灣續與美國合作

發稿時間：2018/06/22 10:28

最新更新：2018/06/22 10:43

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總統蔡英文（前右）22日在總統府接見華府智庫「布魯金斯研究院」台海比較政治研究新秀學者團，蔡總統表示，期待學者分享對區域情勢的觀察與建議。中央社記者鄭傑文攝　107年6月22日總統蔡英文（前右）22日在總統府接見華府智庫「布魯金斯研究院」台海比較政治研究新秀學者團，蔡總統表示，期待學者分享對區域情勢的觀察與建議。中央社記者鄭傑文攝　107年6月22日

（中央社記者葉素萍台北22日電）總統蔡英文今天說，中國對台打壓的力道不斷地增強，但中國的打壓不會改變台灣走向世界的決心，台灣會持續與美國以及理念相近的國家合作，為區域的和平、繁榮跟穩定做出貢獻。

蔡總統今天在總統府接見華府智庫布魯金斯研究所台海比較政治研究新秀學者團，訪賓包括前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）。

蔡總統致詞提到，在座學者長期關注兩岸關係及台灣政經發展，她期待學者分享對區域情勢的觀察與建議。

她說，相信各位都注意到，近來亞太地區的情勢，不論是在台海、南海或是韓半島，正在發生許多變化，台灣身為國際社會負責任的一員，始終努力維持兩岸現狀，確保亞太地區的和平繁榮發展。

蔡總統指出，令人遺憾的是，中國對台打壓的力道不斷增強，從片面啟用M503北向航線、軍機、軍艦頻繁繞台，到強迫各國民間企業更改網站的台灣名稱，以及阻擾台灣的國際參與，這些試圖片面改變台海現狀，罔顧區域和平穩定的作法，不僅對兩岸關係毫無幫助，國際社會也不樂見。

「中國的打壓不會改變台灣走向世界的決心」，蔡總統說，「我們會持續與美國以及理念相近的國家合作」，為區域的和平、繁榮跟穩定做出貢獻。

蔡總統說，美國是台灣最重要的戰略及貿易夥伴，過去2年來也給台灣具體的支持，像是宣布對台灣的軍售案、重申台灣關係法的安全承諾、批准美國國防廠商參加台灣的潛艦國造的行銷許可，以及支持台灣參與世界衛生大會及其他重要國際組織。

她表示，上週美國在台協會的內湖新館落成，代表台美關係的重要里程碑，更象徵雙方達成共同目標的堅定信念，她非常期待台美關係會邁向更緊密友好的新紀元。（編輯：楊玫寧）1070622

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