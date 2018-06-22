王維中亞運投日韓有規劃 辜仲諒盼組最佳中華隊

亞運中華成棒隊名單延後公布，目前確定旅外球員僅有旅韓投手王維中。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北22日電）亞運中華成棒隊正式名單公布日程再延，總教練許順益表示，新任理事長辜仲諒希望拚最佳成績，期待有好的結果；但名單中確定僅會有旅外投手王維中，許順益也有初步運用規劃。



亞運中華成棒隊原訂今天公布24人正式名單，原本亞運打算用業餘球員為主體，另外加入旅外、列管中職球員補強戰力，中華棒協新任理事長辜仲諒提出意見，認為既然有機會，就要力拚亞運最佳成績，也將持續與中職各隊溝通。



亞運總教練許順益表示，辜仲諒希望可以整合所有可動用的資源，力拚亞運最好成績，「我完全同意，代表國家隊出去比賽，本來就是要贏球」；中華棒協向體育署、中華奧會說明情況後，中華奧會同意名單可以延至25日中午確定。





亞運中華成棒隊24人正式名單公布日程再延，總教練許順益（圖）22日表示，中華棒協新任理事長辜仲諒希望拚最佳成績；目前確定旅外球員僅有旅韓投手王維中，許順益也有初步運用規劃。中央社記者謝靜雯攝 107年6月22日

雖然正式名單還沒公布，但目前確定旅外球員僅有旅韓投手王維中，許順益表示，正式名單應該會帶10名投手，面對國際賽，投手的調度需要更靈活，若出現大量失分狀況，想要追分不是容易事，所以帶比較多的投手，保有使用投手車輪戰的空間。



至於王維中負擔的投球場次，許順益表示，要看分組情況，旅外球員也會有投球限制，如果預賽就要碰到南韓，不排除壓上王維中，若預賽不會與南韓強碰，王維中可能先對日本先發。（編輯：張芷瑄）1070622



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