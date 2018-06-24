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凱恩演出帽子戲法 英格蘭擊敗巴拿馬強勢晉級16強

發稿時間：2018/06/24 21:56

最新更新：2018/06/24 22:27

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英格蘭24日在世界盃靠凱恩（前）上演「帽子戲法」的帶領，以6比1大勝巴拿馬。（達志提供）英格蘭24日在世界盃靠凱恩（前）上演「帽子戲法」的帶領，以6比1大勝巴拿馬。（達志提供）

（中央社記者李晉緯台北24日電）英格蘭的凱恩（Harry Kane）今天在世界盃獨進3球上演「帽子戲法」，助英格蘭以6比1狂電巴拿馬，拿下2連勝衝上分組第一的位置，強勢晉級16強淘汰賽。

2018年在俄羅斯進行的世界盃足球賽小組預賽，進入各隊爭奪晉級資格的關鍵時刻。

這場比賽開踢不久，英格蘭就獲得角球機會，即便巴拿馬在禁區嚴密盯人，但找到空檔的史東斯（John Stones）在第8分鐘頭槌破網，讓英格蘭很快以1比0領先。

隨後林格爾德（Jesse Lingard）在禁區被推倒在地，讓英格蘭獲得罰踢12碼的機會，操刀12碼的凱恩穩穩將球送進球門，讓球隊以兩球領先。

比賽第36分鐘，林格爾德在大禁區外接獲隊友橫傳，起腳遠射得手，英格蘭以3比0擴大領先優勢。

比賽繼續進行不到5分鐘，英格蘭漂亮的小組配合獲得攻門機會，第一波進攻雖被對方門將擋下，史東斯在球反彈後立即頭槌破網，讓英格蘭在比賽第40分鐘以4比0領先。

上半場傷停補時階段，英格蘭再獲12碼罰球機會，由凱恩二度操刀，他也沒讓球隊失望，再度成功破網，讓英格蘭在上半場踢完，就以5比0大幅領先。

下半場開踢不久，英格蘭再度取得進攻機會，羅夫塔斯-齊克（Ruben Loftus-Cheek）的一次攻門，球打中凱恩改變行進方向，卻正巧進到球門，這球要記在凱恩身上，使凱恩獲得單場第3個進球，巧妙上演「帽子戲法」，也讓英格蘭以6比0遙遙領先。

首度進軍世界盃的巴拿馬，在比賽末段逮到進攻機會，在開出自由球後，巴洛伊（Felipe Baloy）上前將球送進球門，攻進巴拿馬隊史在世界盃的第一個進球，但英格蘭終場仍以6比1大勝。

英格蘭今天贏球，2勝、6分積分、8進球、2失球、淨勝球正6的成績完全與比利時相同，在兩隊尚未交手，無法比較對戰成績的情況下，英格蘭因為黃牌數2張少於比利時的3張，因此暫時排在分組龍頭。

而英格蘭今天攻進6球，是隊史在世界盃單場進球最多的紀錄，今天上演「帽子戲法」的凱恩，目前為止累積5個進球，超越葡萄牙的「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）、比利時的盧卡庫（Romelu Lukaku），成為目前進球最多的球員。

英格蘭過去14次進到世界盃32強，曾在1966年奪冠，巴拿馬則是在今年首次進到世界盃32強。（編輯：唐聲揚）1070624

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