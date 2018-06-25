哥倫比亞火力爆發宰波蘭 保住16強希望

（中央社俄羅斯喀山24日綜合外電報導）「南美神鷹」哥倫比亞今天大吐前一場敗給日本的怨氣，在世界盃足球賽H組小組賽展現火力，以3比0大勝歐洲強權波蘭，保住晉級16強希望，波蘭則確定與下一輪淘汰賽無緣。



世界盃賽前被看好在H組出線的波蘭與哥倫比亞，前一戰分別爆冷敗給塞內加爾及日本，本場都面臨背水一戰，落敗者將在分組踢完後遭淘汰。效力德甲拜仁慕尼黑的波蘭王牌前鋒李萬度斯基（Robert Lewandowski）依舊被鎖死，無法幫助球隊建功。



上半場略顯沉悶的戰況，在第40分鐘出現變化，哥倫比亞展現美妙的團隊進攻，當家球星「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez）從右路傳中，身高194公分的後衛米納（Yerry Mina）縱身一躍甩頭將球頂入網，不負全場滿滿穿著黃色上衣來加油的哥國球迷希望，以1比0占上風。



波蘭前半場火力不濟，與首戰對塞內加爾如出一轍，連一次射正都沒有，對哥倫比亞守門員不構成任何威脅。



波蘭突圍或帶球都不順，落後之下更顯得情急，下半場反遭哥倫比亞把握機會連續攻破大門。第70分鐘，上屆巴西世足因傷無緣出征的老將法高（Radamel Falcao）逮到空檔閃過波蘭門將把球踢進，比數來到2比0。



哥倫比亞自此士氣大振，郭德拉多（Juan Cuadrado）第75分鐘錦上添花再入一球，勝負已毫無懸念。



哥倫比亞世足最佳戰績是上屆2014年的8強。與日本之役因傷未先發的上屆「金靴獎」得主羅德里格斯本場先發上陣，對提振戰力有所幫助。（譯者：徐崇哲）1070625