南韓情蒐亞運棒球台印戰 偷錄影林樺慶登板

亞運棒球賽事，中華隊28日與印尼隊交手，南韓隊也派出情蒐到場，儘管觀眾席禁止錄影，南韓情蒐聽到中華隊投手林樺慶登板時，還是想盡辦法將攝影機藏在衣服底下錄影情蒐。圖為比賽場邊畫面。中央社記者謝靜雯攝 107年8月28日