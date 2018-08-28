南韓情蒐亞運棒球台印戰 偷錄影林樺慶登板

亞運棒球賽事，中華隊28日與印尼隊交手，南韓隊也派出情蒐到場，儘管觀眾席禁止錄影，南韓情蒐聽到中華隊投手林樺慶登板時，還是想盡辦法將攝影機藏在衣服底下錄影情蒐。圖為比賽場邊畫面。中央社記者謝靜雯攝 107年8月28日
亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達28日電）亞運棒球項目預賽今天結束，中華隊今天與印尼隊交手，本壘後觀眾席出現南韓情蒐小組，儘管禁止錄影，但南韓情蒐聽到中華隊投手林樺慶登板時，還是想盡辦法將攝影機藏在衣服底下錄影情蒐。
亞運棒球賽事，南韓隊組成全職棒明星隊參賽，力拚連霸，但首戰不敵以業餘社會隊為主體的中華隊，被南韓國內媒體形容為「雅加達慘案」，南韓隊賽前就有輸不得的壓力，首戰輸給中華隊後，晉級金牌戰之路又增變數。
中華隊與南韓隊比賽賽前放出風聲，點名職棒投手林樺慶將先發對南韓，直到比賽當日才正式宣布先發投手為業餘側投吳昇峰；南韓隊預賽戰績2勝1敗、以分組第2晉級，中華隊則以分組第一名晉級。
今天中華隊與印尼隊比賽，南韓隊也派出情蒐到場，一開始坐在本壘側觀眾區錄影，被大會工作人員制止，但一聽到中華隊換上林樺慶中繼，南韓情蒐還是偷偷拿出攝影機藏在衣服底下錄影，直到林樺慶退場，才將攝影機收起。
亞運棒球預賽賽程今天結束，A組前2名日本、中國晉級複賽，B組前2名台灣、南韓晉級，預賽戰績帶入複賽，中華隊複賽首戰將與中國隊交手，南韓隊複賽首戰將對上日本隊。（編輯：張芷瑄）1070828
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