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史上第一次 台美衛生部長華府會談

發稿時間：2018/08/30 17:36

最新更新：2018/08/30 18:09

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衛生福利部長陳時中（右）在華府和美國衛生部長艾薩（Alex Azar）（左）見面，艾薩在推特貼出兩人合照。（圖取自艾薩推特 twitter.com/secazar）衛生福利部長陳時中（右）在華府和美國衛生部長艾薩（Alex Azar）（左）見面，艾薩在推特貼出兩人合照。（圖取自艾薩推特 twitter.com/secazar）

（中央社記者陳偉婷台北30日電）衛生福利部長陳時中在華府和美國衛生部長艾薩（Alex Azar）見面，艾薩在推特貼出兩人合照。衛福部國合組技監許明暉說，這是台美衛生部長首度在華府會談，意義重大，有助實質合作。

美國衛生部長艾薩在推特貼出和陳時中的合照，內文為：「今天與台灣衛生福利部長陳時中會面」（Great meeting today with Chen Shih-chung, Taiwans Minister of Health and Welfare.）

衛福部國際合作組技監許明暉下午受訪時表示，陳時中此次訪美行程是2、3個月前就敲定，除去參加在杜克大學（Duke University）舉辦的例行性工作坊，也安排跟美國衛生部長碰面。

許明暉說，因台灣日前發生台北醫院護理之家大火的不幸事件，陳時中原想取消訪美行程，但美國衛生部長願意在華府衛生部與陳時中就重要議題交換意見，陳時中還是決定照既定行程赴美，這也是台灣衛生福利部長層級，首度進到華府與美國衛生部長見面。

至於雙方討論的議題，許明暉說，陳時中正在返台的飛機上，等回國後會向外界說明。但兩位部長在世界衛生大會時也曾碰面，相信一定有請求美國就台灣參與世界衛生組織、世衛大會給予協助。

許明暉說，陳時中和美國衛生部長在華府見面有相當大的象徵意義，對台美推動傳染病、災害防治、區域聯防架構等合作上有實質的幫助。

許明暉也說，此次除拜會美國衛生部長，還有其他重要的拜會行程，也很謝謝、珍惜美國衛生部長主動公布訊息。（編輯：張芷瑄）1070830

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