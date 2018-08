史上第一次 台美衛生部長華府會談

衛生福利部長陳時中(右)在華府和美國衛生部長艾薩(Alex Azar)(左)見面,艾薩在推特貼出兩人合照。(圖取自艾薩推特 twitter.com/secazar)

(中央社記者陳偉婷台北30日電)衛生福利部長陳時中在華府和美國衛生部長艾薩(Alex Azar)見面,艾薩在推特貼出兩人合照。衛福部國合組技監許明暉說,這是台美衛生部長首度在華府會談,意義重大,有助實質合作。



美國衛生部長艾薩在推特貼出和陳時中的合照,內文為:「今天與台灣衛生福利部長陳時中會面」(Great meeting today with Chen Shih-chung, Taiwans Minister of Health and Welfare.)



衛福部國際合作組技監許明暉下午受訪時表示,陳時中此次訪美行程是2、3個月前就敲定,除去參加在杜克大學(Duke University)舉辦的例行性工作坊,也安排跟美國衛生部長碰面。



許明暉說,因台灣日前發生台北醫院護理之家大火的不幸事件,陳時中原想取消訪美行程,但美國衛生部長願意在華府衛生部與陳時中就重要議題交換意見,陳時中還是決定照既定行程赴美,這也是台灣衛生福利部長層級,首度進到華府與美國衛生部長見面。



至於雙方討論的議題,許明暉說,陳時中正在返台的飛機上,等回國後會向外界說明。但兩位部長在世界衛生大會時也曾碰面,相信一定有請求美國就台灣參與世界衛生組織、世衛大會給予協助。



許明暉說,陳時中和美國衛生部長在華府見面有相當大的象徵意義,對台美推動傳染病、災害防治、區域聯防架構等合作上有實質的幫助。



許明暉也說,此次除拜會美國衛生部長,還有其他重要的拜會行程,也很謝謝、珍惜美國衛生部長主動公布訊息。(編輯:張芷瑄)1070830