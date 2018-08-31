九合一選舉登記截止 逾2萬人角逐1.1萬個名額

107年地方公職人員選舉受理登記參選31日為最後一天，台東縣出現震撼彈，前台東縣長鄺麗貞委由他人辦理，工作人員在公告區的縣長參選名單上貼出鄺麗貞的名條。 中央社記者盧太城台東攝 107年8月31日

（中央社記者劉麗榮台北31日電）九合一選舉登記今天截止，中選會統計共有2萬993名候選人完成登記，角逐1萬1047個名額，部分縣市長選舉登記出現同黨分裂參選情況。



中選會統計，這次選舉候選人登記，共有登記參選直轄市長的有25名、直轄市議員751名、縣市長68名、1018名縣市議員、鄉鎮市長529名、鄉鎮市民代表3443名、村里長1萬5040名、直轄市山地原住民區長21名、直轄市山地原住民區民代表98名候選人完成登記。



應選名額分別是直轄市長6名、直轄市議員380名、縣市長16名、縣市議員532名、鄉鎮市長198名、直轄市山地原住民區長6名、鄉鎮市民代表2099名、直轄市山地原住民區民代表50名、村里長7760名。



部分縣市長選舉出現同黨分裂參選情況。國民黨已提名立委陳學聖參選桃園市長，不過，前國民黨立委楊麗環也登記參選；國民黨提名黃敏惠參選嘉義市長，嘉義市議長蕭淑麗則以無黨籍身分登記參選。





前台東縣長鄺麗貞（左）31日委託他人完成登記參選台東縣長，恐衝擊國民黨提名參選人饒慶鈴（右）選情，引起台東政壇震撼。（中央社檔案照片）

較令人意外的是台東縣，前台東縣長鄺麗貞下午在登記截止前完成登記，使得國民黨原先已整合的選情出現變數，鄺麗貞的丈夫吳俊立目前出任國民黨台東縣長提名人饒慶鈴的後援會總會長，吳得知消息後表示「不知道誰在搞鬼」、「會被（鄺麗貞）害到家破人亡，毀了政治前途。」



國民黨表示，目前仍未聯繫上鄺麗貞，黨務人士認為，地方上具有政治影響力的是吳俊立，吳俊立的妹妹吳秀華是國民黨台東縣黨部主委，兩人都全力支持饒慶鈴，鄺麗貞參選帶來的影響有待評估。



嘉義縣長部分，民進黨已提名前農委會副主委翁章梁，不過，現任嘉義縣副縣長吳芳銘宣布退出民進黨，並登記參選。



台南市長方面，民進黨提名立委黃偉哲，不過，前台聯立委許忠信、前台南縣長蘇煥智也都登記參選，綠營有分裂隱憂。



中選會指出，將於10月16日前完成候選人資格審查，符合資格候選人，將由直轄市、縣市選舉委員會於10月19日辦理抽籤，11月24日投開票。（編輯：蘇龍麒）1070831





無黨籍桃園市長參選人楊麗環（前左3）31日上午聯合多名無黨籍市議員參選人、楊氏宗親會及84歲母親楊李雲的陪同下，前往選舉委員會登記參選桃園市長。 中央社記者吳睿騏桃園攝 107年8月31日

嘉義縣副縣長吳芳銘（前）宣布退出民進黨，28日前往嘉義縣選委會登記參選嘉義縣長。（中央社檔案照片）

民進黨台南市長參選人黃偉哲（中）27日下午到台南市選舉委員會完成登記手續。（中央社檔案照片）

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