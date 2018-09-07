U18亞青王彥程完投壓日 中華隊晉級冠軍戰

2018第12屆U18亞洲青棒錦標賽7日在日本宮崎展開複賽賽程，中華隊（圖）晚間派出先發左投王彥程抗日，王彥程好投壓制率隊奪勝，也確定中華隊將與南韓爭冠，賽後球員們在場內興奮慶祝。中央社記者謝靜雯攝 107年9月7日

（中央社記者謝靜雯日本宮崎7日電）U18亞洲青棒錦標賽，中華隊左投王彥程完投9局壓制，中華隊打線串聯，全場敲出8支安打，以3比1擊敗日本隊、確定晉級冠軍戰，9日將與南韓隊爭冠，力拚隊史亞青第3冠。



中華隊今天複賽首戰與地主日本隊交手，日本派出王牌投手柿木蓮先發，但中華隊打線串聯不錯，2局靠著林逸達敲出本場比賽中華隊首安，再靠著短打推進、林軒逸適時安打，送回球隊第一分。



日本隊4局靠著接連2支安打、高飛犧牲打搶下追平分，中華隊4局下半再起攻勢，靠著邱智呈安打、短打推進、保送、曾傳昇安打送回超前分，郭天信內野安打再替球隊多添一分保險分。



中華隊先發投手王彥程首次國際賽就扛關鍵戰先發、表現亮眼，前3局沒被日本隊打者敲出安打，4局接連被敲2支安打失掉一分，5局再讓對手3上3下，沒有擴大失分危機，完投9局僅被敲出2支安打，有效壓制對手打線。



中華隊總教練李來發表示，王彥程表現沒話講，守備上雖然有點小瑕疵，但還好他沒有受到影響，絕對是今天比賽搶勝的功臣之一，今天比賽也有不少美技守備，大家都很努力、才能順利拿下今天的勝利。



中華隊過往在亞青成績不錯，加上此屆比賽總計8度闖進冠軍戰，2001年、2007年都拿下冠軍，此次預賽全勝晉級，複賽首戰擊敗日本，加上另一場比賽南韓擊敗中國，中華隊、南韓隊確定晉級9日冠軍戰，明天台韓複賽碰頭，為冠軍戰前哨戰。



明天台灣與南韓隊比賽無關晉級，但李來發表示，一切調度還是照常，也會叮嚀選手平常心、一分一分來，認真面對每一場比賽。（編輯：陳怡璇）1070907





U18亞洲青棒錦標賽中華隊7日與日本隊交手，先發投手王彥程有效壓制對手打線、表現亮眼。中央社記者謝靜雯攝 107年9月7日

U18亞洲青棒錦標賽中華隊7日與地主日本碰頭，林逸達（右）敲出中華隊首安，也替球隊跑回第一分。中央社記者謝靜雯攝 107年9月7日

U18亞洲青棒賽複賽7日開打，中華隊與地主日本交手，終場以3比1擊敗日本，取得冠軍戰門票。圖為得分時球員開心歡呼。中央社記者謝靜雯攝 107年9月7日

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