經濟部：10月電價不漲 物價因素跟選舉無關

經濟部13日舉行電價費率審議委員會，決議本次電價不調整，維持平均電價每度新台幣2.6253元。經濟部次長曾文生（左）在記者會說明。中央社記者孫仲達攝 107年9月13日

（中央社記者朱則瑋台北13日電）經濟部今天召開電價費率審議委員會，確認電價不調漲，經濟部政務次長曾文生說，主要是考量物價等因素，會議中沒有任何一個委員談到選舉議題。



電價審議委員會每年4月及10月會重新檢討電價，經濟部要求台電提供完整的相關費用，以計算合理成本，假使有不足之處，可透過電價平穩基金補足。經濟部今天召開電價審議委員會，從早上10時到12時30分，會議歷時2小時30分，最終以10票對3票決定電價不調整。



曾文生會後召開記者會，說明會議討論結果，他說，委員會組成有政府等相關機構代表9名、工商業界及消費者代表3名、專家學者5名，總計17人，這次有14名委員出席，扣除主席不投票，有10票希望不調整電價，3票贊成漲3%。



會議中贊成調漲的委員認為，台灣電價相對其他國家來說算偏低，要以台電公司體質為代價來維持低電價，不是適當方法，委員認為應考量電價低加上有屬於能源進口依賴國，因此電價應做適度調漲。不贊成調漲的委員則表示應考慮目前國內物價擾動情形，避免調漲造成物價不穩定。



至於媒體問到外傳經濟部下凍漲令，加上年底選舉快到是否有政治考量，曾文生說：「整場開會過程沒有任何人提到選舉。」提到委員會討論的簡報雖然只有30頁，但每頁都是密密麻麻的財務資料報表，大家都在專心了解內容並討論每個項目內容哪些該增列、哪些該減列，選舉2個字連提都沒提，這點非常明確。



決定不調漲是因為委員會比較不希望國際燃料價格波動，會帶動民生物價波動，因為當國際燃料價格回檔時，已調漲的零售物價恐怕很難跟著回檔。（編輯：蘇志宗）1070913





經濟部13日召開電價費率審議委員會，確認10月起的電價不調漲，經濟部政務次長曾文生（黑西裝者）說，會議中沒有任何一個委員談到選舉議題。中央社記者朱則瑋攝 107年9月13日









