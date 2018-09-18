美對中加徵關稅少300項 鄧振中估有轉單效應

美國宣布對中國2000億美元商品加徵關稅，鄧振中表示，比當初預期最壞結果還要好一點，預期有轉單效應。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北18日電）美國宣布對中國2000億美元商品加徵關稅，行政院政務委員鄧振中表示，從規模來看，比政府當初預期最壞結果還要好一點，且剔除了智慧手錶在內約300項商品，預期可出現轉單效應。



美國總統川普宣布對中國輸美的2000億美元產品加徵10%關稅，但為減輕衝擊，這波加徵關稅清單剔除了包含智慧手錶在內、約300項在7月初時被納入原始關稅清單的產品。



鄧振中今天上午出席政府辦公大樓落成暨財政部喬遷剪綵揭牌儀式，會後接受媒體訪問時指出，政府早在美國有意對中國加徵關稅前，就已經做了完整分析，就目前納入加徵關稅清單的產品來看，對台灣的「直接影響」並不大，但「間接影響」還要再觀察。



鄧振中表示，蔡英文總統日前召開的經濟戰略會議上，也有相當明確指示，要求建立預警系統，如果美中貿易局勢持續惡化，政府單位必須提出有效方案協助企業界。以目前狀況來看，美國宣布對中國進口2000億美元商品加徵10%關稅，比當初預期的25%，程度稍微減少一點，「比我們當初預期最壞的情況還要更緩和」。



媒體提問，美中貿易戰愈演愈烈，是否有在中國的台商想回來台灣？鄧振中回應，企業生產的產品不同，需求也各異，針對美中貿易戰，各企業皆有其因應方案，但若台商想回台灣經營，「當然非常歡迎」。



他表示，台灣有非常好的經營環境，政府也鼓勵企業投資台灣，至於台商回台會遇到的困難，包含土地、人才、基礎建設等，這部分政府都會做最大的努力，提供企業最有效的幫助。



媒體提問，美國這波加徵關稅清單當中，剔除包含智慧手錶在內約300項產品，是否有機會形成轉單效應，對此鄧振中表示，應會有「相當程度」的轉單效果浮現。他強調，「台灣製造」是金字招牌，台灣必須守住這塊招牌，而不只是做三角貿易的轉口工作，要「確確實實」在台灣製造，「如此一來，轉單效應是可以預期的」。（編輯：張均懋）1070918







