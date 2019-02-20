非洲豬瘟山東淪陷 中國只剩4省區沒疫情

（中央社記者邱國強北京20日電）中國農業農村部今天在官網宣布，山東省濟南市萊蕪區出現非洲豬瘟疫情，使山東繼18日成為疫區的廣西壯族自治區後，短短兩天後便成為中國第27個出現非洲豬瘟疫情的省區。

農委會副主委黃金城11日表示，1月22日從邊境旅客棄置的中國豬肉產品中檢測出山東火腿腸有非洲豬瘟病毒。但中國官方當時公布的疫情通知卻顯示，山東並不是非洲豬瘟疫區，質疑中國沒有掌握疫情。

在廣西、山東近日接連「淪陷」後，目前中國尚未出現非洲豬瘟疫情的省區，只剩下新疆、西藏、河北及海南4個。

中國農業農村部表示，今天接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，濟南市萊蕪區某一養殖場發生非洲豬瘟疫情。到目前為止，這一養殖場內的4504頭豬隻中，有17頭發病，其中3頭死亡。

疫情發生後，中國農業農村部已派出督導組前往當地。當地政府已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬隻進行無害化處理。

同時，官方也禁止所有豬隻及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。目前上述措施均已落實。（編輯：陳家倫）1080220