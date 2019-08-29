紫光要蓋DRAM廠 台業者應嚴防人才被挖角

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）中國紫光集團宣示深耕動態隨機存取記憶體（DRAM）產業，將在重慶建立12吋DRAM晶片廠。產業人士指出，中國積極扶持DRAM自主產業供應鏈，挖角必不手軟，台灣DRAM人才如何深耕不流失，是當務之急。

中國紫光集團28日公告，27日與重慶市政府簽訂重慶紫光存儲晶片產業基地專案合作協定。雙方同意共同加大產業投資，在重慶組建存儲晶片領域核心產業集團，設立紫光國芯積體電路和重慶紫光積體電路產業基金。

紫光規劃在重慶建設12吋DRAM存儲晶片工廠，布局包括DRAM總部研發中心在內的紫光DRAM事業群總部，建設紫光科技園，引入產業鏈上下游企業。

紫光集團在6月底公布決定組建紫光集團DRAM事業群，委任刁石京為紫光集團DRAM事業群董事長，委任高啟全為紫光集團DRAM事業群執行長。

另一方面，全球記憶體大廠美光（Micron）規劃加碼投資新台幣660億元等值外幣，增資台灣美光半導體等國內事業，從事經營電子零組件製造業等業務。

台灣美光日前向中央社記者證實正在台中后里廠區動工擴建A3廠，主要以擴大增加無塵室設備空間為主和技術升級，預計明年第4季完工。

另一方面，台灣美光則否認規劃A5廠，並表示美光在全球擴廠方向，不會增加晶圓片產能。

不具名產業人士指出，目前全球DRAM市場仍由韓國三星、SK海力士（SK Hynix）以及美國美光3大廠主導，市占率高達9成，加上美光積極投資台灣，全球DRAM市場形成韓國、美國結盟台灣的鼎立局面。

不過中國積極扶持DRAM自主產業供應鏈，對台灣高階人才挖角不手軟，南亞科前總經理高啟全跳槽紫光集團便是顯例。

除高啟全外，紫光集團也延攬台灣晶圓代工廠聯電前副董事長孫世偉，擔任全球執行副總裁；中芯國際2016年延攬台積電前共同營運長蔣尚義擔任獨立董事，更是震撼各界。高啟全跳槽紫光集團後，中國大陸半導體廠近年持續不斷延攬台灣半導體廠人才，期能加速發展。

產業人士指出，未來紫光集團對台灣高階DRAM人才的挖角動作不會停歇，反而會更積極，加上美光加碼投資台灣，在DRAM先進製程人才需求孔急，如何讓台灣DRAM人才不流失，並在台灣深耕，將是當務之急。（編輯：李信寬）1080829