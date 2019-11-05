台嫌在港犯案 法務部：若涉強盜台有管轄權

（中央社記者蕭博文台北5日電）港媒報導，一名台籍嫌犯在香港搶劫後返台，法務部今晚表示，若國人在香港犯強盜罪，台灣具有司法管轄權，仍應依台灣法律追訴處罰，呼籲港府提供相關在港證據，共同打擊犯罪。

香港南華早報報導，一名台籍嫌犯10月6日持空氣槍，搶劫一間位於尖沙咀麼地道的鐘錶行，並得手兩只價值港幣99萬元（約新台幣384萬元）的手錶。

報導引述香港警方指出，嫌犯於當天上午抵達香港，犯案後隨即在當晚飛回台灣。

報導稱，香港政府正努力與台灣確認嫌犯身分，但由於台港兩地目前沒有司法互助機制，陷入困境。

法務部晚間發布新聞稿表示，若台灣人在香港犯強盜罪，台灣具有司法管轄權，仍應依台灣法律追訴處罰。

新聞稿進一步指出，依香港澳門關係條例第43條第1項第3款規定，台灣地區人民在香港犯最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，適用中華民國刑法規定。

新聞稿提到，有關報載台籍嫌犯涉嫌在香港搶劫後返台一案，刻由檢警依法釐清事實及所涉罪嫌，積極偵辦中，若確涉及強盜罪嫌，因屬最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，台灣本即具有司法管轄權，將依法訴究，繩之於法。

法務部表示，報載台灣將難以起訴，與台灣法律規定不符，應予指正，以正視聽。

法務部也藉此呼籲港府應提供相關在港證據，以共同打擊犯罪，不讓犯罪之人再度逍遙法外。（編輯：吳協昌）1081105