世界難題 中國：尚無非洲豬瘟疫苗臨床試驗

（中央社台北22日電）針對中國坊間出現非洲豬瘟疫苗，中國農業農村部畜牧獸醫局長楊振海今天表示，此疫苗研製是世界性難題，全世界均無商品化非洲豬瘟疫苗上市銷售，將嚴打假疫苗並依法頂格（從嚴）處罰。

農業農村部今天舉行10月份生豬生產形勢新聞發布會，據官網報導，畜牧獸醫局局長楊振海除在會上作上述表示，並強調，市場上出現的非洲豬瘟「中試苗、自家苗、進口苗」，都是非法疫苗，都要嚴厲打擊。

針對近日中國屢傳非洲豬瘟疫苗新進展，楊振海指出，自發生非洲豬瘟疫情以來，農業農村部積極支持、鼓勵所有合法合規的科研機構和企業，開展非洲豬瘟防控技術的研究工作。

他表示，就目前掌握情況看，各研究單位進展不一，進度最快的也還處於「臨床前研究」和轉基因生物安全評價階段，都沒有向農業農村部提出開展臨床試驗申請；若有關單位研製的非豬疫苗達到「安全、有效和品質可控」，將積極推進開展臨床實驗。

楊振海指出，非洲豬瘟疫苗研製是一個世界性難題。截至目前，包括中國在內的全世界各國，都還沒有一個批准上市銷售使用非洲豬瘟商品化疫苗。

他強調，市面上所謂的「非洲豬瘟疫苗」，既缺乏系統的試驗研究，更沒有通過科學、客觀、嚴格的評審評價，其安全性、有效性都無法保障，特別是活疫苗，可能存在不可知的生物安全風險。

楊振海指出，養殖場（戶）如果使用這些非法疫苗，不僅達不到預期的預防效果，還可能導致豬群感染病並引發疫情傳播，絕不能掉以輕心；對於非法疫苗，畜牧獸醫部門將堅決從重從快懲處，依法頂格處罰。（編輯：林克倫）1081122