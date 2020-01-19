談新型冠狀病毒 中國：傳染源傳播途徑尚未掌握

（中央社台北19日電）中國國家衛健委今天針對武漢新型冠狀病毒疫情表示，專家研判認為，當前疫情仍可防可控；但病毒傳染來源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒變異仍需嚴密監控。

中國國家衛生健康委員會今天透過官方微博「衛生中國」發布消息表示，湖北省武漢市發生不明原因肺炎疫情後，立即派出國家工作組和專家組趕赴武漢，按照屬地管理原則，與湖北省、武漢市共同研究落實疫情防控措施。

此外，第一時間組織中國疾控中心、中國醫學科學院、中國科學院、軍事科學院軍事醫學研究院等單位，對病例樣本進行實驗室平行（同步）檢測。2020年1月8日，初步確認了新型冠狀病毒為此次疫情的病原。

在疫情防控上，國家衛健委表示，專家研判認為，當前疫情仍可防可控。但新型冠狀病毒傳染來源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒變異仍需嚴密監控。

國家衛健委稱，近日，陸續向各省派出工作組指導做好疫情防控相關工作，與世界衛生組織、港澳台和有關國家，及時通報疫情資訊和防控工作進展；第一時間向世界衛生組織共用新型冠狀病毒基因序列，疫情應對處置得到世界衛生組織的充分肯定。（編輯：林克倫/邱國強）1090119