武漢肺炎入侵 北京民眾憶起SARS戴口罩應變

（中央社台北20日電）武漢新型冠狀病毒肺炎在中國擴散，首都北京也難以倖免。消息發布後，北京市各醫院已啟動發燒患者篩查、發放口罩，更喚起北京民眾對2003年SARS的記憶，已有人一出門就自動戴上口罩。

綜合中國媒體報導，北京市大興區衛健委今天凌晨透過微博公布，區內醫院已確認出現2名武漢肺炎病例。這2名患者被查明曾前往武漢，有發燒癥狀。根據臨床癥狀和流行病學調查，經疾病預防控制中心檢測及專家評估，獲得確認。

報導指出，這2名患者已在醫院接受隔離治療，目前未出現呼吸道癥狀，病情平穩。而大興區官方已對2人的密切接觸者展開醫學觀察，目前並未發現發燒等異常情況。

北京市出現武漢肺炎病例的消息，是在今天凌晨2時44分發布，今早迅速成為北京民眾關切的焦點消息，也是各社交平台的熱門話題之一。不少網友相互提醒「出門最好戴口罩」、「醫院少去」、「市場少去」；有的微信群甚至出現「群裡有人去過武漢的嗎」的提問。

有北京民眾向中央社反映，今天上午前往協和、北大附醫等大型醫院就診時，可看見院方新設置、且較醒目的發燒患者就診指引。與平時相較，可感受到院方對發燒症狀者就醫的警戒，明顯提高。

這名民眾表示，由於武漢肺炎擴散到北京的消息一早便迅速流傳，就他觀察，上午在地鐵、醫院、早餐店佩戴口罩的民眾，較以往明顯增加。而他個人及部份友人，則是先戴上口罩才出門。

另一名民眾則指出，武漢肺炎擴散速度高於預期，且已遍及外地，加上春運已經開始，不禁讓人想起2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時的記憶。但有了那時的經驗，相信民眾會比當時更懂得保護自己，最好現階段就做好戴口罩等防護措施。

新京報報導，北大附醫日前針對發燒患者，已設計出「2019新型冠狀病毒感染疑似觀察病例問診清單」，其中就包括「武漢市旅遊史」及「與武漢市農貿市場直接或間接接觸史」等問題。

根據報導，北京市已成立「防治新型冠狀病毒感染的肺炎工作領導小組」，內含衛生、宣傳、網信、公安、交通、市場、醫保、藥監等單位，要求「及時溝通情況，形成防治合力」。（編輯：邱國強/賴言曦）1090120