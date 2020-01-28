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習近平：始終公開透明向國內外發布疫情

最新更新：2020/01/28 20:08

（中央社台北28日電）針對新型冠狀病毒疫情，中國國家主席習近平今天在北京會見世界衛生組織秘書長譚德塞時宣稱，中國政府「始終本著公開、透明、負責任的態度及時向國內外發布疫情資訊」。

根據中國中央電視台晚間播出的新聞聯播，習近平今天在人民大會堂會見譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

習近平稱，當前中國人民正在與新型冠狀病毒感染肺炎疫情進行嚴肅鬥爭。「疫情是魔鬼，我們不能讓魔鬼藏匿。中國政府始終本著公開、透明、負責任的態度及時向國內外發布疫情信息，積極回應各方關切，加強與國際社會合作」。

他還說，世界衛生組織在協調全球衛生事務方面發揮著重要作用，中方高度重視同世界衛生組織的合作，歡迎世界衛生組織參與本次疫情防控工作，世界衛生組織專家已赴武漢進行實地考察。

習近平並稱，中方願與世界衛生組織和國際社會共同維護好地區和全球公共衛生安全。相信世界衛生組織和國際社會能夠客觀公正、冷靜理性地評估疫情。

他還強調，「在中國共產黨的堅強領導下，充分發揮中國特色社會主義制度優勢，緊緊依靠人民群眾，堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策，我們完全有信心、有能力打贏這場疫情防控阻擊戰」。

報導稱，譚德塞在會見時稱讚習近平「親自指揮、親自部署，展示出卓越的領導力」；並稱中方公開透明發布資訊，用創紀錄短的時間甄別出病原體，及時主動同世界衛生組織和其他國家分享有關病毒基因序列。

報導引述譚德塞宣稱，「中方行動速度之快、規模之大，世所罕見，展現出中國速度、中國規模、中國效率」，「這是中國制度的優勢，有關經驗值得其他國家借鑒」。

報導表示，譚德塞在會中也提到，世界衛生組織願與中方加強溝通和合作，提供一切必要協助，並堅持以科學和事實為依據作出判斷，反對過度反應和不實之辭。（編輯：繆宗翰）1090128

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