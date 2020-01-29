武漢肺炎疫情擴散 中國日商紛紛停工

（中央社台北29日電）起源於中國武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，不僅武漢封城，中國政府也要求企業不得早於2月9日午夜12時開工，相關政策讓多家在中國開設分店或工廠的日商紛紛停工。

綜合日經新聞及香港01報導，起源於中國湖北省武漢市的新型冠狀病毒疫情持續延燒，疫情發源地武漢自23日上午10時起開始封城，不僅市民無故不得離城，市內大眾交通工具也暫停營運。

日系品牌如Uniqlo（優衣庫）、無印良品等紛紛宣布部分門市暫停營業。Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing Co.）表示，在中國境內1成的Uniqlo分店（約100間）將暫停營業，這些分店多數集中在湖北省。

另一方面，無印良品母公司「良品計畫」也表示，已暫時關閉在武漢的10間分店。無印良品在中國共有約260間分店，「良品計畫」表示，其餘分店是否跟進暫停營業，將視分店所在地的政府及購物中心政策而定。

除了日系品牌零售業，日系餐飲集團吉野家也宣布關閉在武漢的30間門市，其中包含吉野家牛丼連鎖店及花丸（Hanamaru）烏龍麵連鎖店；日本第一大牛丼專門店SUKIYA的母公司ZENSHO HOLDINGS CO., Ltd.也表示，已關閉在武漢的4間分店。

據報導，上述日系品牌皆未公告暫停營業的分店何時將重新開始營業。

中國此波疫情不僅影響到服務業取向的日商，汽車製造業大廠豐田汽車（Toyota）及本田汽車（Honda）也宣布，為因應不斷擴散的疫情，及中國政府要求不得早於2月9日午夜12時復工的要求，將暫時關閉設立在中國的廠區。

據報導，本田汽車在廣東、湖北等地皆有設廠；豐田汽車則在中國廣州、東北等地均有設廠。（編輯：賴言曦/陳家倫）1090129