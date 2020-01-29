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西藏發布一級響應 武漢肺炎中國全面祭最高警戒

最新更新：2020/01/29 22:00

（中央社台北29日電）西藏自治區昨天傳出有新型冠狀病毒肺炎疑似病例後，當局今天上午召開應對會議並宣布，即日起全區啟動突發公共衛生事件一級響應，是全中國31個省區市中，最後提升至一級響應的地區。

中新社報導，西藏昨天傳出的新型冠狀病毒肺炎疑似病例是一名來自湖北的張姓男子，他在22日至24日搭乘火車經武漢武昌到達西藏自治區首府拉薩市，25日晚間自行前往西藏自治區指定定點醫療機構就診，目前正在接受隔離治療。

中共黨媒人民日報報導，西藏自治區今天早上召開新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作領導小組會議，宣布即日起全區啟動重大突發公共衛生事件一級響應。

西藏自治區是全中國31個省區市中，最後一個將警戒程度提升至一級的地區。在此之前，西藏僅發布警戒程度較低的二級響應。

根據中國官方的「突發公共衛生事件」分級，依嚴重性由低到高分為四級一般藍色、三級較重黃色、二級嚴重橙色、一級特別嚴重紅色。因此，一級響應可被視為疫情「特別嚴重」的象徵。

因應一級響應，各省區市政府有權強制控制措施，包括限制或停止集市、集會、影劇院演出及其他人群聚集的活動，也有權力停業、停工、停課，並臨時徵用交通工具、房屋及相關設施，並封閉封存遭疫情汙染的公共飲用水源。（編輯：賴言曦/陳家倫）1090129

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