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日媒：鑽石公主號再增約60例武漢肺炎 已130人感染
首頁 / 兩岸

滯陸血友病童拿到藥 高醫：續配合人道給藥

最新更新：2020/02/10 13:11

（中央社記者程啟峰高雄10日電）日前沒搭上武漢包機返台的血友病童所需針劑已收到。高醫大附院今天指出，新藥針劑經健保署專案特准由病童父親來院代領，再交相關單位送達，將持續配合辦理後續人道給藥。

海基會1月27日接獲男子陳情，妻攜子1月19日至中國湖北省荊門市探親，孩子患重型血友病，需定期施打藥劑預防急性出血。經與高雄醫學大學附設醫院聯繫，得知家屬只剩1劑藥物，且針劑是新藥，陸方並無此藥，加上荊門市封城防疫，病童無法返台就醫，擔心斷藥危及孩子生命，幸經相關單位奔走，病童已拿到藥劑解危。

高醫大附院指出，男童是高雄人，從小在高醫看病，男童隨母親回大陸探親碰到武漢肺炎疫情回不來，出現斷藥危機，經家屬陳情，健保署專案特准，由留在台灣的病童父親代為領藥。

高醫表示，日前開出兩針劑新藥在相關單位協助下，藥劑已送到病童母親手中，院方後續將配合健保署規定辦理後續人道給藥事宜。

高醫指出，針劑須每週施打1次，這次病童春節隨家人到湖北探親，出發前來院打了1劑，並備妥3劑出國，因武漢肺炎疫情暫時無返返台，針劑在8日用罄。

高醫說明，病童是罹患第八凝血因子缺乏的重型血友病患，合併第八因子抗體須注射這個新藥預防身體出血，若不施打可能造成關節，甚至全身出血危險。（編輯：孫承武）1090210

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