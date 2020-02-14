滯湖北國人家屬赴陸委會陳情 籲速讓親人返台

滯留中國湖北台灣人及陸配的家屬14日前往陸委會陳情，舉出標語表達回家是家屬唯一的訴求。中央社記者徐肇昌攝 109年2月14日

（中央社記者賴言曦台北14日電）滯留湖北國人家屬今天赴陸委會遞交陳情書，並提出「台灣人，要回家」的訴求，呼籲政府盡快完成協商，讓滯留湖北的家人可以盡快返台。陸委會法政處人員代表接受陳情信。

中國湖北省自1月23日起，為防止新型冠狀病毒引起的肺炎（武漢肺炎）蔓延陸續封城，至今約有979名台灣民眾滯留當地未歸。世界衛生組織（WHO）2月11日已將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

約30名滯留湖北國人的家屬，今天下午1時於大陸委員會所在的中央聯合辦公大樓前方人行道陳情，訴求為「台灣人，要回家」；並由陸委會法政處專門委員洪志清代表接受陳情信。

家屬代表武姓民眾表示，他們自發性地籌組自救會，約有400多名滯留湖北人員的家屬加入。成員多半是親人赴湖北短期出差、探親和旅遊時，因封城意外滯留當地者。

武姓民眾稱，自己的家人目前也在武漢回不來，但他們都「有選舉權，也有繳稅」，質疑家人「為什麼不能回來」。

有5名親人滯留武漢無法返家的蔡姓民眾表示，兒子與媳婦帶著3個小孩返回武漢探親，遇到封城所以都回不來。她難過地表示，其中一個孩子甚至患有癲癇，「為什麼政府不讓（他們）回家」。

武姓民眾表示，滯留湖北國人的家屬幾乎天天致電陸委會，詢問家人返台的時程表，卻一直沒有得到回覆，「已經過了8天了，這個時間，我認為已經拖太久了」，呼籲兩岸之間，應盡快訂出湖北滯留國人返台的時程表。

中華兩岸婚姻協調促進會理事長鍾錦明表示，參與陳情的民眾「都是（滯留湖北國人的）家屬」，沒有台商或任何政治力。他稱，今天參與陳情的民眾都殷切期盼家人能早日回來，他質疑，「回家的路這麼難嗎」。

他表示，首批滯留國人返台後，本來想說之後就會陸續有協助返台的包機，只要排隊就可以回來，但遲遲等不到第2批返台包機。他呼籲政府加快腳步，盡快協助滯留湖北國人回家。

就在滯留湖北國人家屬陳情接近尾聲時，獨派團體「台灣國」約10多名人士，聚集在馬路另一端並齊聲高呼「順『時中』，武漢包機馬上通」等口號，現場沒有發生衝突。（編輯：繆宗翰）1090214

滯留湖北國人家屬14日前往陸委會陳情，高舉標語表達訴求，呼籲政府盡快完成協商，讓滯留湖北的家人可以盡快返台。中央社記者徐肇昌攝 109年2月14日

滯留湖北國人的家屬14日前往陸委會所在大樓外陳情，高呼「讓我們的親人回家」等訴求。中央社記者賴言曦攝 109年2月14日