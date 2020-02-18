湖北武漢肺炎累計1789死 確診近6萬

（中央社台北18日電）中國大陸湖北省衛生健康委員會官網今早通報，2月17日，全省武漢肺炎新增死亡病例93人，累計死亡1789人；新增確診病例1807例，累計確診病例5萬9989例。

據通報，2月17日，湖北省新增2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例1807例，其中，武漢市佔1600例。

湖北新增死亡93例，其中，武漢市佔72例、黃岡市6例、黃石市5例、孝感市5例。新增出院1223例，其中，武漢761例、黃岡103例、孝感74例。

據通報，截至17日午夜，湖北2019年冠狀病毒疾病累計確診病例5萬9989例，其中，武漢佔4萬2752例、孝感3320例、黃岡2828例。全省累計治癒出院7862例。

湖北累計已死亡1789例，其中，武漢1381例、黃岡84例、孝感75例。目前仍在院治療4萬1957例，其中重症9117例、危重症1853例。

據通報，截至17日午夜，現有疑似病例4194人，當日新增788人，當日排除1370人，集中隔離4062人。累計追蹤密切接觸者19萬9322人，尚在接受醫學觀察6萬9270人。（編輯：楊昇儒）1090218