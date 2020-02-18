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早安世界》武漢肺炎再添2家庭感染病例 口罩供應增加
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情7/100

湖北武漢肺炎累計1789死 確診近6萬

最新更新：2020/02/18 07:49

（中央社台北18日電）中國大陸湖北省衛生健康委員會官網今早通報，2月17日，全省武漢肺炎新增死亡病例93人，累計死亡1789人；新增確診病例1807例，累計確診病例5萬9989例。

據通報，2月17日，湖北省新增2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例1807例，其中，武漢市佔1600例。

湖北新增死亡93例，其中，武漢市佔72例、黃岡市6例、黃石市5例、孝感市5例。新增出院1223例，其中，武漢761例、黃岡103例、孝感74例。

據通報，截至17日午夜，湖北2019年冠狀病毒疾病累計確診病例5萬9989例，其中，武漢佔4萬2752例、孝感3320例、黃岡2828例。全省累計治癒出院7862例。

湖北累計已死亡1789例，其中，武漢1381例、黃岡84例、孝感75例。目前仍在院治療4萬1957例，其中重症9117例、危重症1853例。

據通報，截至17日午夜，現有疑似病例4194人，當日新增788人，當日排除1370人，集中隔離4062人。累計追蹤密切接觸者19萬9322人，尚在接受醫學觀察6萬9270人。（編輯：楊昇儒）1090218

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