防疫再升級 湖北孝感市凌晨起禁止所有居民外出

（中央社台北17日電）2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）重災區湖北省孝感市今天凌晨防控再升級，宣布禁止所有居民外出，違反命令者一律處以10日以下治安拘留。

湖北省孝感市政府新聞辦微博17日晚間發文稱，孝感市疫情防控指揮部日前發布「17號令」，孝感管控措施全面升級，所有城鎮居民，必須足不出戶，嚴禁外出；農村村民，嚴禁在村灣內閒逛、串門、聚集，違反該令的，一律處10日以下治安拘留。

除了抗疫、公務等特殊車輛外，所有車輛（包括摩托車、電動車、自行車、三輪車）禁止上路行駛，違者一律扣留車輛，對當事人處10日治安拘留及罰款人民幣500元（約新台幣2150元），而違反道路交通管理者則依法予以記分及吊銷機動車駕駛證。

此外，所有非必需的公共場所必須關閉。藥店，定點的超市、酒店、農貿市場按照指揮部要求，定時、定向開放，嚴格控制人流量，做好人員導流、體溫檢測。違反本令的，對經營者處10日以下治安拘留。

規定地方幹部成立糾察隊，不間斷巡查、發現、制止。違17號令的，一律納入失信人員名單。對黨員、幹部等公職人員，一律移交紀委監委和組織部門依規依紀予以處理。對執行不嚴、控制不力的單位和村（社區）予以追責。

這一命名17日零時開始實施。16日晚間，湖北省政府才發布「湖北省人民政府關於進一步強化新冠肺炎疫情防控的通告」表示，城鄉所有村組、社區、小區、居民點要實行24小時最嚴格的封閉式管理。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。疫情去年12月在湖北爆發，孝感是湖北疫情較嚴重的地區，截至16日，孝感市累計報告武漢肺炎病例3279例，70人死亡。（編輯：翟思嘉）1090217