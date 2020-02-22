武漢市擬增建方艙醫院 胡亞波：疫情仍嚴峻

（中央社台北22日電）武漢市宣布再增建19座方艙醫院，市委常委、市政府常務副市長胡亞波表示，疫情仍然很嚴峻，並說至25日止，全市儲備的方艙醫院床位要達到3萬張。

增建方艙醫院是否凸顯2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的疫情仍吃緊，根據中新社21日的報導，胡亞波在湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部召開第29場記者會上表示，每天新增的確診病例在減少，發熱門診每天門診量也在減少，但是「疫情仍然確實很嚴峻。」

他說，每天新增的確診病例數字還是不少，床位需求也還比較大，因此基於集中患者、專家、資源與集中救治的原則再增建19座，也就是到25日，全市儲備的方艙醫院床位要達到3萬張。

不過另據人民日報報導，因20日武漢市新增患者319例，出院患者766例，出院人數超過新增確診人數，武漢大學中南醫院院長、武漢雷神山醫院院長王行環說，武漢出現明顯「床等人」現象。

儘管如此，中國網友仍感到恐慌，並質疑「剛看新聞說床等人，這又要建醫院，到底哪句是真的」，「人家說了，出現床等人現象了。可是不明白為什麼還要建這麼多醫院」，「再加19家3W床位就是說還沒控制住？」，「建這麼多方艙醫院意味著什麼？」

此外，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則說，雖然在中國境外地區目前感染人數相對少，但出現未有武漢或中國旅遊史及接觸史的案例增多感到憂心。

他還說，遏止疫情的機會之窗依然存在，但正在縮小，疫情仍可能朝任何方向發展，呼籲國際社會需要在機會之窗關閉前迅速採取行動。（編輯：曹宇帆/翟思嘉）