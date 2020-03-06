武漢肺炎 何大一：9成8感染者能治癒無須恐慌

（中央社台北6日電）武漢肺炎疫情蔓延全球，美國確診病例數不斷攀升造成民眾恐慌。發明愛滋病雞尾酒療法而聞名於世的美籍台裔學者何大一說，98%感染者能治癒。

美國之音（VOA）中文網今天刊登專訪何大一談2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防疫之道。

報導說，由於紐約州確診病例數達22例，紐約大部分藥房口罩早已斷貨，現在連清潔手的消毒液已售罄。隨著感染者數字快速上升，社會的恐慌情緒顯而易見。

何大一表示，現在看到的數字只是「冰山一角」，社區裡還有很多現在沒有看到的感染者，而克服恐慌的最好方法是按照科學常識應對疫情，因為感染這種病毒的死亡率比嚴重急性呼吸道症候群（SARS）低約3到4倍，比中東呼吸症候群（MERS）低約10倍。

他說，武漢肺炎的病毒藉由飛沫和被污染的表面傳染，因此勤洗手、保持手的清潔最重要，雖然現階段沒有特效藥，但98%感染者能治癒。

有關治療武漢肺炎的患者，中國國家衛健委公布的診療方案第6版，細化重症患者可注射康復者血漿的療法。不過何大一認為，血漿療法有許多潛在風險。

他表示：「當然我並不反對這樣做。我認為它的風險是，你不知道你獲得的這個人的血液中是否含有其他未知物質。比如，過去我們不知道丙型肝炎（C型肝炎）的存在，因此，這可能就傳播了丙型肝炎…也許某些地區還有愛滋病毒就是這樣傳播開的。」

此外，瑞德西韋（Remdesivir）被視為可能有效治療武漢肺炎的藥物，中研院化學所副研究員陳榮傑研究團隊成功完成公克級合成，純度99%。

何大一指出，瑞德西韋是針對伊波拉病毒（Ebola）而研發的藥物，有理由相信它可以對抗嚴重急性呼吸道症候群和中東呼吸症候群的病毒，有些動物實驗證明，它有積極作用。因此，在這次武漢肺炎疫情爆發之際，立即嘗試是正確的選擇。

至於亞洲國家民眾紛紛戴口罩防疫，他則不以為然並說，頻密接觸病患的醫護人員與已經感染的患者有必要戴口罩，一般民眾在地鐵或在街道行走戴口罩並沒有意義，「我和這裡的公共衛生官員認為，這並不可取」。

何大一指出，「我看到很多做法並沒什麼道理」，最明智的做法還是保持雙手和環境清潔，「這就是我們每個人必須要做的事情」。（編輯：曹宇帆）1090306