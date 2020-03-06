瑞德西韋未解盲 中國：新試劑可一次測6種病毒

（中央社記者林克倫北京6日電）中國官方表示，已啟動新一批檢測試劑研發計畫，多款新核酸檢測試劑靈敏度較過去高3倍，且一次能檢測6種呼吸道病毒；瑞德西韋的療效因尚未解盲，不知實際效果。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行「科技研發攻關最新進展」記者會，中國科技部生物中心副主任孫燕榮與中國工程院院士、北京清華大學醫學院講座教授程京回答提問時，作上述表示。

對於「瑞德西韋」（Remdesivir）的臨床療效，孫燕榮指出，這款藥物進入臨床研究是今年2月初，主要在中國進行針對重症、以及輕症和普通症患者等兩項「雙盲」研究；由於沒有正式解盲，尚未得到研究組的明確結果。

在檢測試劑的研發進展，程京表示，前期主要是以PCR（聚合酶鏈鎖反應）為基礎的核酸試劑研發，近期又啟動一批3種新研發項目，「相信很快會有更好的令人鼓舞的消息」。

他說，一是針對核酸檢測改良成更快捷、更方便、更靈敏的項目，可在90分鐘以內完成高靈敏度檢測，靈敏度比過去高出3倍。

第2種基於免疫的檢測。他指出，主要是針對咽喉拭子採樣過程中獲得的抗原檢測，30分鐘內就可快速獲知病人體內是否有病毒存在；第3種針對抗體檢測，病人體內是否存在IgM、IgG抗體，半個小時內就可完成檢測。

程京指出，近兩週已有7款檢測試劑獲得國家藥監局應急審批批准，正式進入臨床。在核酸檢測方面，新審批上市的一款基於恆溫擴增晶片技術的檢測試劑盒，一次能對6種呼吸道病毒進行快速檢測。

他表示，與原有核酸檢測相比，新審批上市的檢測試劑盒，能快速對多種呼吸道常見病毒進行一併檢測，而且檢測速度更快，只需1.5個小時就可完成所有檢測；臨床應用上可以協助醫務人員做鑒別診斷，迅速區分哪些人是新冠病毒感染，哪些患者是其他病毒感染。（編輯：張淑伶）1090306