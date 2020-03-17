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40天零確診破功 澳門連增2例輸入病例

最新更新：2020/03/17 12:22

（中央社記者張謙香港17日電）澳門今天新增一例輸入性武漢肺炎病例，連同前天的一例，最近3天當地累計出現兩起外來病例。此前，澳門已連續約40天沒有新增病例。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早表示，今天新增的輸入性2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者為男性，47歲，西班牙籍，在澳門經商。

據公布，這名病患15日乘坐由西班牙馬德里前往莫斯科的SU2501班機，再轉乘由莫斯科至北京的SU204航班，昨晚搭乘北京至澳門的NX001航班抵澳。

中心方面表示，口岸人員在機場發現患者有發燒症狀，但並無不適，隨後送至仁伯爵綜合醫院檢查，今天上午確診。

這是當地第12例確診病例，被列作輸入性病例。

澳門當局前天也確診一例輸入性病例，為當地第11例確診，距離最後確診的第10例個案相隔約40天。

第11名患者是26歲的韓國籍女子，14日經港珠澳大橋抵澳，此前她曾從澳門到葡萄牙探親，其後轉赴杜拜，再搭機到香港。

這名病患從香港抵澳後有輕微咳嗽和發熱，15日下午證實感染病毒，被送到仁伯爵綜合醫院隔離治療。

如同香港的作法，澳門目前也將防疫重點放在來自歐美各國的入境者。（編輯：周慧盈）1090317

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