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武漢肺炎／兩情況發布緊急命令 蘇貞昌：希望不要發生
首頁 / 兩岸

澳門加強防疫 全面禁止外國人入境

最新更新：2020/03/24 12:07

（中央社記者張謙香港24日）繼香港之後，澳門當局今天同樣宣布多項入境防疫措施，包括全面禁止外國人入境。中國大陸、香港、台灣居民入境前14天內，曾經到過外國的，也禁止入境。

澳門行政長官賀一誠早上公布，相關措施自25日凌晨起實施，具體如下：

一、 禁止外國人入境。

二、 中國大陸、香港、台灣居民入境前14天內曾經到過外國的，禁止入境。

三、 澳門居民可以入境，但入境前14天內曾經到過外國、香港、台灣的人，入境後要接受14天指定地點的醫學觀察。

四、 大陸、香港、台灣居民入境前14天內曾經到過香港、台灣的，可以入境，但入境後要接受14天指定地點的醫學觀察。

五、 大陸、香港、台灣居民入境前14天內未曾到過外國、香港、台灣的，可以入境，但如果來自2019冠狀病毒疾病高發地區的，入境後須接受醫學檢查。

六、 入境前14天內曾經到過湖北省的非澳門居民，或曾經到過大陸的外僱，在取得沒有感染肺炎的醫生證明後，方可入境。

香港行政長官林鄭月娥昨天也公布了類似入境防疫措施，並自週三凌晨起實施。

澳門的防疫工作一直被外界高度肯定，本月初當地只有10宗確診個案。但在過去一週，當地輸入個案突然增加，令累計個案急增至25宗。（編輯：繆宗翰）1090324

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