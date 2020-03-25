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搭包機返家 湖北港人：還是香港生活自由

最新更新：2020/03/25 21:18

（中央社記者張謙香港25日電）滯留中國大陸湖北省的131名港人今晚搭乘港府的包機返港，有返港市民談及感受時說，掛念香港「生活自由」，因為湖北防疫嚴格。

港府今明兩天各派出兩班包機接載滯留湖北的港人回家，首班包機晚上6時許抵港，各人步出機場後自行解散，按照政府的規定回家強制隔離檢疫14天。

有返抵香港的港人向媒體說，他們一家四口在農曆新年前到湖北黃石市探親，結果疫情爆發，他們滯留當地兩個多月。

他說，對於返港感到開心，記掛香港「生活自由」，因為當地疫情緊張，嚴格管控人們的出入，連食物都由居民委員會提供。

蔡姓返港市民向媒體說，滯留黃石期間，當地管控嚴格，不准居民外出，社區每天都有人駐守，一旦發現有人外出，就會抓回他們，這令他心情低落。

蔡先生並說，當地人的衛生意識比較差，不少人都不戴口罩，感覺回港比較安心。

港府繼本月初派遣4班包機到湖北接載滯留當地的港人回港後，今明兩天又再派合共4班包機接載當地港人回家，兩批包機約接載1000人。

搭乘首批包機的港人回港後，被送到官方檢疫中心隔離檢疫14天，但這兩天回港的市民可以回家隔離。

港府衛生官員今天曾說，湖北管控嚴格，而目前大陸的疫情反而沒有香港嚴峻。（編輯：繆宗翰）1090325

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