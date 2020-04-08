武漢解封台人仍滯留 陸委會：接返事宜持續溝通

（中央社記者賴言曦台北8日電）武漢今天解封，湖北省台辦透過官媒指出，還有500多名台人滯留當地。陸委會回應，仍須密切觀察武漢解封相關情況，並在過往經驗的基礎上，持續與陸方溝通並安排後續接返事宜。

大陸委員會今天下午以書面形式說明，政府對目前滯留在湖北的民眾仍維持註記，目的在於控管風險，讓滯留民眾在返台過程及返台後，能做好防檢疫安排並保障健康，也避免國人擔憂疫情擴散而恐慌，呼籲外界勿做負面解讀。

陸委會表示，先前政府對於滯留民眾的接返任務，已有2月3日及3月10日的兩批武漢專機還有3月29、30日的華航指定班機的執行經驗；未來無論採取何種方式接返，仍須由兩岸雙方溝通達成共識。因此，政府會在過去的執行經驗與基礎上，持續與對岸溝通，待雙方溝通商定後，即得進行後續安排。

陸委會指出，大陸官方宣布解除離開武漢通道的管控措施，但也將同時強化小區管控，嚴格進出人員管理。陸方其他省市對武漢人入城要求須接受核酸檢測，甚至北京和深圳等地還要求檢測兩次。以上相關訊息，顯示武漢當地疫情狀況仍須密切觀察。

歷時76天後，武漢於今天0時解封。中國大陸湖北省台灣事務辦公室下午1時許透過官媒新華社指出，目前仍有500多名台灣民眾滯留在湖北各地。

報導也表示，湖北省的對外交通已全面恢復，滯留的台灣民眾可按照個人決定是否離開當地，由於目前離開武漢需要湖北健康碼「綠碼」才能通行，無法申領健康碼的台灣民眾，可憑現居住地社區（村）出具的健康監測證明安全有序流動。（編輯：張淑伶）1090408