再有企業受美制裁 中國駐美使館：將採必要措施

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（中央社台北17日電）美國政府昨天將數十家中國企業納入出口管制實體清單或投資黑名單，中國駐美大使館批評這是毫無根據的壓制，違反自由貿易規則，中方將採一切必要措施，維護中國企業及研究機構的利益。

美國財政部16日將中國無人機品牌大疆創新等8家企業列入投資黑名單，禁止美國人購買或出售與這些實體有關的公開交易證券；商務部同日則將包括中共解放軍、軍事科學院軍事醫學研究院等34家中國企業及機構納入出口管制「實體清單」（entity list）。華府稱這些中企涉入壓迫中國維吾爾族，或是協助共軍。

對於美國政府的決定，綜合路透社、香港文匯網今天報導，中國駐美國大使館回應時批評，這是美國違反自由貿易的無理打壓，北京將採取一切必要舉措維護中國企業和研究機構的利益。

中國駐美使館並重申，「中國的生物技術發展從來都是做福人群，美方的指控毫無根據」。

美國上週才對中國臉部辨識技術公司商湯科技（SenseTime）祭出投資禁令，昨天又採取這項動作，外界預期已經艱難的美中關係將再惡化。

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據美國專家與人權團體估計，近幾年在中國新疆，有超過100萬人被關進龐大的拘留營體系，主要是維吾爾人和其他穆斯林少數民族。北京則否認在新疆侵犯人權。

美國商務部的實體清單自前總統川普（Donald Trump）執政以後，已成為華府因應美中科技爭端的必用工具。供應商若要將商品運送給清單上的企業，必須先尋求商務部特別許可，過程中須通過嚴格審核標準。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101217