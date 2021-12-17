美國會邀台參與環太軍演 陸：在台灣問題玩火

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（中央社記者邱國強北京17日電）針對美國參議院通過2022年國防授權法案，建議邀請台灣參與環太平洋軍演，中國大陸國台辦今晚稱，這是將台灣當作遏制中國發展的棋子，「在台灣問題上玩火」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室17日晚間以馬曉光答記者問名義，發表書面作上述表示。

馬曉光宣稱，「台灣是中國的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。美國「反華勢力」和一些國會議員出於「以台制華」企圖，將台灣當作「遏制中國發展和民族復興的棋子」，想方設法「武裝、訓練台獨勢力，千方百計阻撓中國統一」。

他又說，這是「在台灣問題上玩火，玩火者必自焚」。陸方要求美國國會停止在涉台問題上的「錯誤言行」，停止「為台獨勢力撐腰打氣」，停止「給台海和平穩定帶來進一步損害」。

馬曉光並稱，陸方敦促美國政府和相關部門停止與「中國台灣地區」進行任何形式的軍事聯繫，和企圖靠軍事挺台「阻撓中國統一的危險行徑」。

他還說，陸方正告民進黨當局，「勾連外部勢力以武拒統只會將台灣推向災難。如果挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。（編輯：楊昇儒）1101217