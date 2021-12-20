中國新增37例本土確診 北京也有1病例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中國18日共新增37例2019冠狀病毒疾病確診病例，陝西省占24例，多過近期疫情最嚴重的浙江省（新增10例）。北京市也出現1例本土確診，位於通州區，患者曾赴陝西省西安市。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團19日共報告65例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中本土病例37例，分別是陝西的24例（西安市21例、延安市2例、咸陽市1例），浙江省10例（紹興市9例、杭州市1例），廣東省東莞市2例，北京市通州區1例。

據官方通報，北京的確診者居住在通州區宋莊鎮華卿畫室宿舍，11月28日曾前往陝西西安考試，12月14日回到北京，19日核酸檢測為陽性被確診。

在無症狀感染者方面，當天共新增33例，其中本土個案2例，分別在雲南省德宏傣族景頗族自治州，和陝西省西安市。當天轉確診5例，當天解除無醫學觀察13例，還在醫學觀察的無症狀感染者以511例。

截至18日，中國大陸現有1736例確診，累計治癒9萬4014例，累計死亡4636例，累計報告確診1萬386例，現有疑似病例4例。累計追蹤到的密切接觸者有138例6785人，還在醫學觀察的密切接觸者有5萬1931人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2526例，其中1萬2184人已經出院，213人死亡；澳門特別行政區則有77例，均已出院。（編輯：沈朋達）1101220