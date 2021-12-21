中國輪番整治網路平台 知識問答網站知乎被整改

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「知乎」是中國最大的問答式線上平台。（圖取自weibo.com/zhihu）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）中國知名知識問答網站「知乎」近日被官方約談，遭指多次發布或傳輸違法違規資訊，被令整改。之前，中國社交平台「微博」和「豆瓣」也被以同樣原因開罰整改。

中國國家互聯網信息辦公室（國家網信辦）20日透過微信公眾號表示，近日國家網信辦指導北京市網信辦約談「知乎」負責人。

公告指該網多次出現「法律法規禁止發布或著傳輸的信息」，依網路安全法責令「知乎」立即整改，嚴肅處理相關責任人。北京市網信辦也對知乎的行政處罰立案。

「知乎」負責人則表示將記取教訓，嚴格落實各項整改要求，在整改期間自行暫停相關功能。

「知乎」是中國最大的問答式線上平台。星島日報報導，「知乎」的關聯公司已多次被行政處罰，今年6月該網被指登載的5篇文章有危害社會公德的內容，遭罰款人民幣5000元（約新台幣2.2萬元）。3月時，這間公司也因「知乎」登載的視訊還有誘導未成年人犯罪的內容，而遭罰1萬元。

中國國家網信辦今年再發起「清朗行動」，對「飯圈」（粉絲族群）、財經新媒體等網路問題祭出一系列整治。

12月起，多個社交媒體平台也傳出被整治的消息，「豆瓣」和「微博」相繼被通報處罰整改，原因和「知乎」雷同。官方通告還指出，這2間公司今年多次被處罰，累計罰款達到900萬和1430萬元。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1101221