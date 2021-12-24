騰訊減持京東股份 官媒：反壟斷下巨頭結束造系

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（中央社台北24日電）中國科技巨頭騰訊昨天宣布大幅減持京東股份，將不再是京東的最大股東。中國財經類官媒今天刊登評論文章稱，騰訊選擇瘦身，意味著在反壟斷背景下，巨頭結束造系、聚焦本業將成趨勢。

騰訊控股23日在香港交易所發布公告，將以中期派息把持有電商龍頭京東的4.6億股發放給股東。分派後，騰訊持有京東的股份將由17%降為2.3%，不再是京東的最大股東。同時，騰訊總裁劉熾平也卸任京東董事。

由中共官媒人民日報社主管主辦的全國性財經證券類日報「證券時報」今天在頭版刊登題為「騰訊選擇瘦身巨頭結束造系」評論，作上述分析。

文章稱，騰訊當初將經營不善的電商業務交給京東，轉為持有京東股權，主要背景是巨頭爭相擴張，投資京東有遏制對手戰略布局需求。

文章指出，目前環境有了很大變化。在反壟斷的大背景下，「巨頭選擇聚焦主業，應該是一種趨勢」。

文章並舉例道，騰訊先前在數字廣東的股權比例大幅減少，虎牙鬥魚合併也沒有通過反壟斷審查。

文章又稱，「京東只是騰訊投資百寶箱中的一粒珍珠」。騰訊至今已投資上千家公司，很多都是中國行業翹楚。騰訊還投資了海外眾多遊戲公司、網路企業，不少在資本市場有上佳表現。

文章表示，騰訊有龐大的投資資產，躺在騰訊的財務報表上。如今騰訊有意將這類資產轉到股東名下，對股東而言是一種利好，但不利方面也有，意味著投資驅動增長能力減弱。

綜合「36氪」、北京商報等陸媒報導，騰訊2014年開始投資京東，透過戰略合作協議，京東得以接入騰訊所屬的通訊軟體微信、QQ，獲得流量，以和阿里巴巴旗下的電商平台抗衡；騰訊也擺脫須自建電商的束縛，可以把精力集中在社交和內容的主要業務上。

據報導，京東於2014年在美國上市，騰訊再次投資京東1.99億人民幣（約新台幣8.67億元），成為第一大股東。

報導表示，由於騰訊和京東此輪的戰略合作協議到2022年5月27日，市場認為本次騰訊減持對雙方業務影響不大。（編輯：繆宗翰）1101224