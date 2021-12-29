經紀人在陸要考試 國台辦：既來發展為何不守法

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（中央社記者邱國強北京29日電）針對陸方要求境外演藝經紀人在境內執業須通過認證考試，且具有「良好政治素質」，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，既然來大陸發展，為什麼不遵守大陸的法律。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答台灣媒體提問時，作上述表示。

馬曉光說，大陸「依法治國」，依照專業執業資格上崗（就職）就業也是海峽兩岸通行規定，無論在哪裡都不允許無證上崗，這是確保行業規範的基本前提。

他表示，中國大陸演出經紀人資格認定自2006年開始實施，在大陸從業的台籍民眾可自願報考，與大陸人員享受同等待遇。這項政策體現了「我們同台灣同胞分享大陸發展機遇的真誠意願」。

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馬曉光聲稱，新修訂的「演出經紀人員管理辦法」目的在於加強經紀人員隊伍的建設和管理，規範演出經紀行為。職業資格認定考試的大門依然向台灣民眾敞開，歡迎符合報考條件的台灣民眾參加演出經紀人資格認定考試。

他又說，「我不能理解的是，既然來大陸發展為什麼不遵守大陸的法律？」如果「民進黨當局」要以此為藉口「搞政治操弄，去刁難這些來大陸發展的台灣同胞，那責任完全在他們」。（編輯：繆宗翰）1101229