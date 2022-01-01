香港理工大學升掛五星旗 中國官員：心潮澎湃

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（中央社台北1日電）香港所有學校元旦起必須定期升掛五星旗。香港理工大學今天舉行盛大的元旦升旗儀式，香港中聯辦秘書長王松苗稱，能跟理大師生們一同見證「國旗」在校園迎風飄揚，「我們都心潮澎湃」。

香港2019年爆發「反送中」運動後，香港理工大學當年11月曾上演最激烈的抗爭，當時學生占領學校反遭警方包圍長達13天，雙方互相投擲汽油彈與催淚彈，最後有1377人被捕。

據理大官網發布，香港理工大學今天在校園舉行元旦升旗儀式，多名政要、校方高層以及500多名理大師生一同出席，祝願國家繼續富強昌盛，香港百業興旺。

香港中聯辦秘書長王松苗致詞時表示，香港已經開啟了「由亂及治」的重大轉折，大家都期待重新出發「由治及興」。

他說：「2022年的第一個早晨，能跟理大師生們一同見證國旗在校園迎風飄揚，我們都心潮澎湃，」相信只要香港與大陸同心同向，中華文化就一定能同頻共振，流淌出最美的和聲。期待和大家一起砥礪前行，邁向新征程。

理大校長滕錦光表示，理大一直致力培養具有家國情懷、全球視野及社會責任感的優秀專業人才和社會領袖。新的一年裡，理大除了繼續每天在校園升掛國旗及於重要日子舉行升旗儀式外，每週一早上8時也會舉行升旗儀式，由理大管理層、師生及職員出席參與，以「深化理大師生員工的國家觀念和對國家的歸屬感」。

為加強愛國教育，香港此前修訂「國旗及國徽條例」，規定2022年1月1日起，所有學校必須於每個上課日及特定節日升掛五星旗；每週要舉行一次升旗儀式，升旗時須奏唱「國歌」。

香港教育局長楊潤雄在臉書發文稱，從今天開始，全港學校均會升掛「國旗」，為校園帶來朝氣和新氣象。他還稱，「國旗」於指定日子及每個上課日在校園徐徐升起，當中意義十分重大，「旗幟鮮明」增強大家的向心力。

香港多所大學今天也舉行了升旗儀式。（編輯：楊昇儒）1110101