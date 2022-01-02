四川中雁公路嚴重車禍 8死19傷4車受損

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（中央社台北2日電）中國四川省江油市下午發生一起交通事故，兩輛車對撞後，其中一車失控又繼續與另外兩輛車擦撞，事故共造成8死19傷，4輛車不同程度受損。

根據央視新聞，2日下午2時53分許，四川江油市中雁公路雙河鎮發生一起交通事故。徐姓男子駕駛一輛滿載了粉煤灰的重型半掛牽引罐車，從江油市雙河鎮往江油市區方向行駛過程中，與對向駛來的客車碰撞，這輛客車上載有21人。

重型半掛牽引罐失控後，又分別與一輛麵包車和小汽車發生刮擦，小汽車無人受傷。社群網站影片顯示，事故現場受損車輛內有傷者待援。

目前已知，事故造成7人當場死亡、1人送醫搶救無效死亡，另有19人不同程度受傷，4輛車不同程度受損。

報導說，肇事的徐姓灌車駕駛員並未受傷，他已被警方控制，受傷人員均已送醫救治，事故調查、善後處置等工作正在進行中。（編輯：張淑伶）1110102