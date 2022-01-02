更多編輯台推薦新聞：
Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下
政治

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩
運動

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

四川中雁公路嚴重車禍 8死19傷4車受損

2022/1/2 20:55（1/2 21:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國四川省江油市2日發生嚴重車禍，兩車對撞後一車失控又與另外兩輛車擦撞，已知8死19傷。（圖取自百姓關注微博weibo.com）
中國四川省江油市2日發生嚴重車禍，兩車對撞後一車失控又與另外兩輛車擦撞，已知8死19傷。（圖取自百姓關注微博weibo.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）中國四川省江油市下午發生一起交通事故，兩輛車對撞後，其中一車失控又繼續與另外兩輛車擦撞，事故共造成8死19傷，4輛車不同程度受損。

根據央視新聞，2日下午2時53分許，四川江油市中雁公路雙河鎮發生一起交通事故。徐姓男子駕駛一輛滿載了粉煤灰的重型半掛牽引罐車，從江油市雙河鎮往江油市區方向行駛過程中，與對向駛來的客車碰撞，這輛客車上載有21人。

重型半掛牽引罐失控後，又分別與一輛麵包車和小汽車發生刮擦，小汽車無人受傷。社群網站影片顯示，事故現場受損車輛內有傷者待援。

目前已知，事故造成7人當場死亡、1人送醫搶救無效死亡，另有19人不同程度受傷，4輛車不同程度受損。

報導說，肇事的徐姓灌車駕駛員並未受傷，他已被警方控制，受傷人員均已送醫救治，事故調查、善後處置等工作正在進行中。（編輯：張淑伶）1110102

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族