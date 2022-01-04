社會面清零一聲令下 西安民眾處境顯艱難

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（中央社記者邱國強北京4日電）西安封城後，中共陝西省委書記劉國中訂定今天要達成「社會面清零」目標。不少西安民眾近日被集體載往郊區隔離，卻因條件欠佳而自己步行返家，使「社會面清零」一詞引起議論。

此外，封城下的西安居民處境也持續受到關注。其中包括有長者因心臟病發作送醫卻屢遭拒收，最後雖被收治卻回天乏術而不治；以及一名婦女因面臨生理期需要購買衛生棉卻無法外出，進而向防疫人員哭訴哀求的窘狀。

西安全市是在2021年12月23日凌晨0時起封城，到今年1月5日午夜12時將滿14天。但元旦過後，中國網路上就盛傳一份名為「2022年1月1日市疫情防控指揮部視頻調度會議精神」的內部文件，指「劉國中同志強調，西安市疫情防控工作已進入全面決戰時刻，元月4日必須實現『社會面清零』的目標」。

這份文件出現後，包括西安民眾在內的中國民眾，都對「社會面清零」一詞產生熱議與質疑。最常見的質疑是，每天仍有100人上下確診的西安，不到14天要如何清零？所謂「社會面」是指何意？是把風險區所有居民遷往他地集中隔離，剩下的人員不發病就是「社會面隔離」？

面對熱議，西安市疾控中心副主任陳志軍今天表示，所謂「社會面清零」是指，清零後發現的所有新確診病例，都已經處在「隔離的密切接觸者」或「密切接觸者的密切接觸者」中，在「社區已經不存在社區面的疫情傳播了」。

陳志軍說，西安要解除管控措施，首先就得實現「社會面清零」，而這就是阻斷當前社區傳播的風險，為中高風險地區盡快降級創造條件，也是為全市下一步解封「創造良好的條件」。

在這種情況下，有西安網友上傳一段影片顯示，當地一座社區外停滿數十輛大型巴士，準備載送社區居民前往郊外指定地點隔離，其中包括一名無人陪伴，步行蹣跚的老翁。部分網友因此質疑：「這就是劉書記（劉國中）所說的『社會面清零』嗎？」

另有被載往隔離所的民眾上傳影片指出，隔離所似乎處於缺水、缺電、缺供暖的狀態，房間裡放置了5張可睡10人的上下層床鋪，抱怨不已。為此，有部分人逕自離開隔離所，拎著行李在隔離所外的空曠街道步行離去，畫面中並未受到阻攔。但事後是否被官方人員堵截，目前不得而知。

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還有一名住在中風險區的西安民眾反映，他的父親日前在家中心臟病發作，需要趕緊送醫，但醫院均以來自風險區為由拒收。而能求助的電話不是沒人接，就是占線。最後雖在危急下終於有醫院收治，但在手術過後仍然不治，讓他直指「耽誤太久，搶救失敗，我沒有爸爸了」。

另有一名西安婦女向防疫人員哭訴，自己進入生理期需要購買衛生棉，但從前一天起撥打所有求助電話不是占線，就是沒有人接。如果沒法解決，難道要讓她「血流成河」嗎？（編輯：繆宗翰）1110104