中國增92本土確診 天津現2宗Omicron病例

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（中央社台北9日電）中國8日共新增92例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，河南省通報最多的56例，超越陝西。另外，天津市至少有2宗本土病例攜Omicron病毒株，當地今早啟動全市普篩。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）8日共通報165例COVID-19確診，其中92例為本土病例，分別是河南的56例（許昌市39例，鄭州市11例，洛陽市2例，安陽市2例，商丘市1例），陝西西安都在30例，天津3例（津南區2例，南開區1例），浙江寧波2例，廣東深圳1例。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增46例境外移入個案。當天轉確診15例，當天解除醫學觀察17例，還在醫學觀察的無症狀感染者有675例。

天津市出現Omicron病例和多名病毒感染者。官媒央視9日凌晨引述天津官方表示，當地完成2例本土確診的病毒基因定序，比對為VOC/Omicron變異株（BA.1進化分支），屬同一傳播鏈；但不能確認和之前當地的境外移入Omicron變異株是否為相同傳播鏈。

當地也通報，截至8日晚間9時，從密切接觸者中再檢出18例病毒感染者。天津也從今早起對市民展開普篩，未在規定時間內篩檢的民眾，健康碼將變成「橙色」。

截至8日，中國現有確診3392例，累計治癒9萬5591例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬3619例，現有疑似病例2例。累計追蹤到的密切接觸者有145萬893人，還在醫學觀查的密切接觸者有4萬1016人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2770例，其中1萬2243人已經出院，213人死亡；澳門特別行政區則有79例，77人已經出院。（編輯：沈朋達）1110109