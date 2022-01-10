北京清大畢業生7成進體制內 就業先求安穩

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（中央社台北10日電）中國官方對2022年經濟工作強調「穩字當頭」，大學畢業生找工作更是「求穩」心態濃厚。據報導，北京清華大學去年有簽三方就業協議的畢業生中，進入體制內單位或國企的高達69.9%。

澎湃新聞報導，根據北京清華大學近日發布的2021屆畢業生就業質量（品質）報告，清華大學2021屆畢業生共7441人，比2020年微增400多人，畢業生去向落實率達98.4%。

其中，北京清大2021屆簽「三方就業協議」的畢業生總數為3669人，他們當中往黨政機關、事業單位（包含大學及科研單位等）、國有企業的占比分別為15.8%、30.3%、23.8%，合計占比為69.9%，也就是說，近7成進了體制內。

所謂三方就業協議，是指畢業生、用人單位和學校三方簽訂保證學生工作權利義務的協議書。

這個數字比2020年增加了5個百分點。2019年、2020年，清華畢業生進入體制內的比例為61.2%、64.9%。顯然，去年的清華畢業生進入體制內比例不僅高，而且增速也加快。

中國科學報則指出，在目前公布就業報告的重點高等學校中，北京清華大學畢業生進入「體制內」的高比例並不是個案。比如，上海交通大學進入黨政機關、事業單位、國企以及部隊的學生比例為50.05%，廈門大學畢業生進入體制內的比例則接近6成。

據報導，中國教育科學研究院研究員儲朝暉曾說，一般而言，越是經濟下行壓力大的時候，越是有更多的畢業生進入體制內，或者傾向於選擇更穩定的工作崗位，這其實也反映了大家對前景的判斷。

中國教育部數據顯示，2021年中國大學畢業生達909萬，年增35萬；2022年預計還有1076萬大學應屆畢業生，年增167萬，穩就業成為中國政府一大挑戰。（編輯：張淑伶）1110110