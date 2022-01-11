癌妻張青在美病逝 中國異議人士郭飛雄仍被失蹤

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（中央社台北11日電）中國維權人士郭飛雄近年多次請求中國大陸政府放行，讓他赴美探望罹癌妻子張青，卻遭當局控制，行蹤至今不明。多名海外異議人士10日在推特發布張青病逝的消息，並譴責當局踐踏基本人權。

維權網10日在推特（Twitter）發布簡短聲明表示，中共當局不顧最基本的人道主義原則，在郭飛雄妻子彌留之際，悍然阻止郭飛雄赴美照顧，並對郭飛雄予以強迫失蹤，此種行徑嚴重踐踏了郭飛雄全家人的基本人權。

流亡美國的中國視障維權律師陳光誠也發文表示，對張青去世感到「憤怒」和「難過」。

他在得知張青陷入昏迷被送醫後曾在推特發文，無論中共當局多麼「喪盡天良，滅絕人性」，都應立即釋放郭飛雄，讓他能在張青彌留之際到美國探視。

郭飛雄本名楊茂東，他的妻子張青2021年年初診斷出腸癌晚期，且擴散多處。為了赴美探視已15年未見的妻子，郭飛雄2021年初寫信給中國國務院總理李克強和公安部長趙克志，但當他準備赴美時仍遭阻截，理由是「危害國家安全」。

郭飛雄去年11月29日再向李克強發出公開信，但沒有得到回音。之後便傳他被當局帶走，至今行蹤不明。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1110111