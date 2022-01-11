中國經濟求穩 學者：債務問題可能制約成長

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（中央社記者翟思嘉台北11日電）2022年的中國經濟全力求「穩」，但學者今天指出，中國企業與地方債務問題可能制約經濟發展，若債務問題惡化，可能引發資金撤出中國，造成經濟嚴重動盪。

政治大學東亞研究所與中共研究雜誌社11日在台北舉辦「2021年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」，會上學者專家就中國情勢提出觀點。

遠景基金會研究員林雅鈴表示，2022年中國大陸經濟會因疫情不確定性影響供應鏈穩定，但隨著全球經濟復甦與中共第20次全國代表大會（20大）將召開，中國政府將會透過各項政策，維持穩定。

她說，2021年中國經濟成長主要依賴進出口拉動，但投資、消費雙雙低迷是隱憂。2022年，中國「穩增長」政策將加大力度，固定資產投資將是重中之重，也會大力促進投資與刺激消費。

林雅鈴說，今年中國對房地產的調控不會變，但將會探索房地產業的新發展模式，房地產市場會逐漸回穩。推動科技自主研發，增強供應鏈自主將是經濟工作優先項目。

她指出，中國企業與地方政府的債務問題，將制約經濟發展。中國政府近年透過專項地方債推動基礎建設，地方新發行債卻僅有30%投入基礎建設，其餘集中於置換存量債務；同時，公司債也充滿危機，預計2023年到期的中國企業公司債高達2.14兆美元。

林雅鈴指出，未來2、3年是中國企業與地方債還債高峰，若債務違約問題惡化，使得資金撤離中國債券市場，出現信貸緊縮，可能引發金融市場震盪，為中國經濟帶來巨大衝擊。

中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒就中共黨政情勢分析，2021年中共藉由政治運動固守中共總書記習近平的領導核心地位，期間透過人事改組，習派人馬替換反習勢力，為20大習近平連任造勢。

他指出，習近平20大續任幾無懸念，甚至只要習近平身體健康，21大後延任也不無可能。習近平建立以其為核心的高度集權體制雖有效率，卻也相當脆弱，當習近平下台，後續能否穩定是一大挑戰。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110111