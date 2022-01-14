更多編輯台推薦新聞：
張清溪搭捷運昏倒送醫不治享壽74歲 被譽經濟學台大四人幫
生活

張清溪搭捷運昏倒送醫不治享壽74歲 被譽經濟學台大四人幫

中研院天文學家參與研究似發現第2顆系外衛星 直徑比月球大9倍
科技

中研院天文學家參與研究似發現第2顆系外衛星 直徑比月球大9倍

歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅
國際

歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖解本土病例4傳播鏈 陳時中：疫情可控、尾牙可辦
首頁 / 兩岸

廣東珠海檢出1例陽性 取消所有飛往北京航班

2022/1/14 16:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）COVID-19持續在中國蔓延，官方要確保疫情不影響北京冬奧。據陸媒報導，廣東省珠海市今天因為檢出1例陽性個案，珠海機場隨即取消所有飛往北京的航班。

澎湃新聞報導，從珠海機場獲悉，根據民航疫情防控要求，今日起珠海機場出發前往北京的航班，全部取消。

珠海疫情防控指揮部13日發出通告，所有從珠海機場搭機離開的旅客，必須提供航班起飛前24小時的核酸檢測陰性證明。

珠海市今日通報發現一名居民COVID-19初篩陽性，這是珠海在中國大陸本輪疫情的首例。

與北京只距離137公里的天津，疫情仍未受控。天津市疫情防控指揮部今日宣布，15日早上7時起進行全市第三輪全員核酸檢測，並在24小時內完成檢測工作。

天津市委書記李鴻忠今日在市防控指揮部表示，要聚焦盡早實現「社會面清零」目標。

天津市9日展開全市第一輪全員核酸檢測，12日進行第二輪全員核酸檢測；連同15日將進行第三輪全員核酸檢測，等於7日內進行3輪全市核酸檢測。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110114

延伸閱讀
廣東珠海隧道透水事故 被困14人罹難
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族