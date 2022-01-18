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前港國泰空服員傳播病疫 兩人被捕

2022/1/18 11:16
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（中央社記者張謙香港18日電）前香港國泰航空公司兩名男性空服員因為傳播COVID-19變異病毒株Omicron而被捕，兩人正面對最重入獄半年的風險。

警方昨天依「預防及控制疾病規例」拘捕並起訴兩人。

根據警方提供的資料，兩人於去年12月底從美國飛抵香港，其後依防疫條例接受醫學監察，居家隔離檢疫，但兩人在期限內並未遵守規定，自行外出活動。

本月初，香港爆發第5波疫情，並且有多條傳播鏈，期間該兩名空服員確診感染Omicron，而衛生部門追查後發現，他們曾違規外出，且是傳播源頭。

兩名空服員目前已完成治療並離開醫院，如今被起訴，一旦罪名成立，最高將會被處以罰款港幣5000元（約新台幣1萬7700元）及監禁6個月。

除了上述兩名空服員，國泰航空另有多名機組人員返港後確診感染Omicron，且不遵守防疫規定導致社區傳播。

國泰航空日前已解僱上述兩名空服員，但事件令公司成為眾矢之的，政府也因此加嚴對機組人員的防疫限制，包括由居家隔離改為酒店強制隔離。（編輯：李雅雯/沈朋達）1110118

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