日媒：中國擬實體舉行日中邦交50週年紀念儀式

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（中央社台北20日電）日本共同社報導，中國已告知日本，考慮將於今年9月時值日中邦交正常化50週年時，在中國實體舉行紀念儀式。根據透露，日本也已要求經濟團體聯合會設立執行委員會。

日本共同社19日報導，根據多名日本政府消息人士指出，政府將迎接日中邦交正常化50週年該一重要節點，近期要求經濟團體聯合會（經團聯）設立促進日中交流的執行委員會（執委會），預計經團聯將接受要求，此舉用意在構建具有建設性且穩定的日中關係。

經團聯在先前的邦交正常化紀念系列活動上也曾設立執委會，致力於舉辦紀念活動，增進日中相互理解和強化友好關係。中國是日本的最大貿易對象國，有許多日企進駐，兩國在經濟領域關係緊密。

日本共同社18日報導，從外交人士方面得知，中國已告知日本，正考慮在今年9月時值日中邦交正常化50週年時，以線下方式在中國舉行紀念儀式，這是中國第一次披露紀念活動計畫。

中國國家主席習近平去年10月與日本首相岸田文雄通電話時即表達，對於日中邦交正常化50週年，希望「共同迎接這一重要歷史節點」。外交消息人士指出，中國對於舉辦紀念儀式態度積極。

報導指出，中國與美國激烈對抗，此舉用意在穩定對日關係，但是實施情形恐仍要視COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況而定。

消息人士透露，中日友好協會長唐家璇在去年12月上旬向日方傳達此事，唐家璇與曾任中國駐日大使約9年的常務副會長程永華關係較近，希望邀請為兩國關係發展做出貢獻的日本政治經濟界重要人物出席，另也想邀請文化藝術界人士參加。

由於疫情未來發展難以預期，中國各地相繼發現COVID-19病毒變異株Omicron社區感染案例，報導指出，也不排除紀念儀式採線上舉行的可能性。美國總統拜登（Joe Biden）21日將與日本首相岸田文雄視訊會議，外界認為，若提及台灣，恐將招致中國不滿。

日中之間釣魚台爭議仍在，2012年9月日本政府實施釣魚台國有化後，日中邦交正常化40週年紀念儀式曾被取消，導致經團聯執委會原本計劃在北京舉辦的招待會等也被取消。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110120