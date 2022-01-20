IMF：香港經濟強勁復甦 2022年經濟成長率3%

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（中央社記者張謙香港20日電）國際貨幣基金（IMF）發表評核報告，直指香港經濟強勁復甦，預測去年及今年的實質本地生產毛額（GDP）成長率分別為6.4%和3%。

港府今天表示，IMF代表團早前完成對香港今年第四條磋商討論後，今天就其評核發表初步總結。

代表團指出，在迅速而果斷的政策措施支持下，香港經濟強勁復甦，但經濟成長可能面對短、中期風險，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的不確定因素、全球供應鏈持續受影響、全球風險溢價急升，以及中美緊張關係進一步升溫。

代表團認為，香港經濟成長仍有不少上升空間，有利於香港經濟發展的因素有幾個，包括全球經濟復甦的速度較預期快，以及粵港澳大灣區所帶來的發展機遇。

代表團表示，大灣區發展為香港帶來大量商業機會，為香港融入中國發展提供最佳切入點，將有利香港中長期經濟成長前景。

去年12月至今年1月中，代表團與香港進行第四條磋商，與港府官員、監管機構及民營機構代表進行網上討論。

一般而言，IMF工作人員每年會訪問成員，會晤當地政府及央行官員，討論經濟前景和宏觀經濟政策，然後作出評估，這就是上述所謂的第四條磋商。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110120