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中國新增23例確診 北京再添10例

2022/1/22 10:21
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（中央社台北22日電）北京冬奧會腳步臨近之際，當地的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土病例卻逐日增多，引起關注，中國官方今天通報各地新增23例本土確診，其中北京市占了10例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，21日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例63例，其中本土23例，包括：北京10例（其中豐台區6例、海淀區2例、大興區1例、經濟開發區1例）、天津津南區6例、河南安陽市4例、廣東珠海3例。

另有境外移入病例40例，涉及9省市，其中以上海市的22例最多，北京也有1例。

中國大陸各地21日也新增無症狀感染者43例，其中境外移入37例，本土6例都在北京豐台區。

北京冬季奧運會將於2月4日揭幕之際，本月15日開始通報本土確診病例。中國國務院副總理孫春蘭日前主持專題會議時強調，要採取堅決果斷措施，盡快處置北京多點散發疫情、遏制擴散，確保冬奧順利舉辦。

截至21日24時，中國大陸現有確診病例3061例，累計治癒出院9萬7850例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬5547例。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2918例，其中213人病亡；澳門特別行政區累計確診79例，已全部出院。（編輯：周慧盈）1110122

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