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中國新增56例COVID-19 本土19例北京占9例

2022/1/23 09:18
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（中央社台北23日電）中國22日新增56例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），本土病例占19例，包括北京9例、天津5例、廣東3例、河南1例、雲南1例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，22日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例56例。

本土病例占19例，其中北京9例，分布於豐台區6例、房山區2例、海澱區1例，其餘有天津津南區5例、廣東珠海市3例、河南安陽市1例、雲南西雙版納傣族自治州1例。

境外移入病例37例，包括上海13例、浙江6例、廣東5例、四川4例、雲南4例、山東3例、福建1例、廣西1例。境外移入現有確診病例1137例。累計確診病例1萬2350例。

無症狀感染者方面，22日新增34例，其中境外移入27例，本土7例包含北京4例、雲南2例，廣東1例。當日轉為確診病例15例，尚在醫學觀察的無症狀感染者751例。

截至1月22日24時，中國大陸現有確診病例2920例，累計出院病例9萬8047例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬5603例，現有疑似病例7例。累計追蹤到密切接觸者150萬0340人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬9363人。

香港特別行政區累計確診1萬2932例，其中213例死亡；澳門特別行政區79例，皆已出院。（編輯：翟思嘉）1110123

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